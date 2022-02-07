Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de zehir taciri 12 kişiye tutuklama
[Kolaj: TRT Haber]
Denizli'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda 12 şüpheliyi yakaladı.
Bir miktar uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği çalışmada mahkemeye sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Denizli Uyuşturucu Narkotik
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