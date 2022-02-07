Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 18:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Giresun'da öğrenci servisi devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Giresun Yağlıdere'de öğrenci servisi devrildi. 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.
Yağlıdere'de seyreden Hüsamettin Ortak idaresindeki öğrenci servisi, ilçeye bağlı Üçtepe beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araç sürücüsü Ortak ve araçta bulunan Buse A., Tülin M. ile Ümmühan O. adlı öğrenciler hafif yaralandı.
Yaralılar Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Giresun
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