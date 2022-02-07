Yağlıdere'de seyreden Hüsamettin Ortak idaresindeki öğrenci servisi, ilçeye bağlı Üçtepe beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araç sürücüsü Ortak ve araçta bulunan Buse A., Tülin M. ile Ümmühan O. adlı öğrenciler hafif yaralandı.

Yaralılar Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.