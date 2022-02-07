Ankara Valiliği, il genelinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar, fırtına şeklinde eseceğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara il genelinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.