Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de yakalanan firari FETÖ hükümlüleri cezaevine gönderildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş firarilere yönelik operasyon düzenlendi.
Haklarında 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Denizli FETÖ Terörle Mücadele
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