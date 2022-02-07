Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa için turuncu uyarı: Kar ve buzlanmaya dikkat
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bursa'da yarın kar yağışı ve don bekleniyor. Vatandaşlar, su baskını, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, rüzgarın yönünün kuzeye dönmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği bilgisi verildi.
— T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) February 7, 2022
Turuncu Uyarı
Vatandaşlarımızın Dikkatine!!!
Meteorolojik Uyarı (2022-12) pic.twitter.com/S4pJYAavVD
Yüksek kesimlerde kuvvetli kar ve yer yer yoğun kar yağışı görülmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Bursa Buzlanma Hava Durumu Kar Yağışı
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