Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, rüzgarın yönünün kuzeye dönmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği bilgisi verildi.





Turuncu Uyarı



Vatandaşlarımızın Dikkatine!!!

Meteorolojik Uyarı (2022-12) pic.twitter.com/S4pJYAavVD — T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) February 7, 2022

Yüksek kesimlerde kuvvetli kar ve yer yer yoğun kar yağışı görülmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.