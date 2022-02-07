Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 1176 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 1176 evde karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 1176 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Karantina Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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