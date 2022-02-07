Çanakkale Boğazı’nda balıkçılar ağları istavrit avı için denize bıraktı. Çekilen ağlarda 5 tona yakın balığın, istavritin küçüğü kıraça olduğu görüldü.

Balıkçı Erhan Çiftçi, yasal boy olan 13 santimin altında olduğunu görünce balıkların geri salınmasını istedi.

''Sürdürülebilir balıkçılık için herkes böyle yapmalı''

Çiftçi, “Çanakkale’nin kuzeyinde, Ceyhun bölgesinde istavrit diye denize bıraktığımız ağlardan yasal olmayan boyda yani kıraça dediğimiz balık çıktı. Biz de balıkları canlı olarak doğaya geri bıraktık. Bu balıktan para beklememek gerekiyor. Bu balığın doğada olması gerekiyor. Sürdürülebilir bir balıkçılık için herkes böyle yapmalı” dedi.