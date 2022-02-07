Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Kabatepe ile Gökçeada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtınadan dolayı yarın ki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü Fırtına Hava Durumu
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