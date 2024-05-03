Üretilen kanatlı etinin dörtte biri ihraç edildi

Bu yılın ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızı genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin üzerine çıktı.

Ticaret Bakanlığı da bütün ve parça dahil olmak üzere tavuk eti ihracatının 31 Aralık'a kadar aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verdi. Söz konusu karar, sektörde üretim-ihracat dengesini gündeme getirdi.

Ülkede kanatlı et ihtiyacı tavuk ve hindi etinden sağlanırken, 2019-2023 dönemini kapsayan 5 yılda üretim dalgalı bir seyir izledi. Toplam üretim bu dönemde 11 milyon 537 bin 644 ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ihracat miktarı 2 milyon 662 bin 318 ton olarak kayıtlara geçerken, toplam ihracat toplam üretimin yüzde 23,07'sini oluşturdu. Bir başka ifadeyle üretilen kanatlı etinin yaklaşık 4'te 1'i yurt dışına satıldı.

Sektörde geçen yıl itibarıyla en çok ihracat yapılan ülke Kalkınma Yolu Projesi'nin de önemli aktörlerinden olan Irak oldu. Bu ülkeye 252 bin 58 kanatlı eti satıldı. Irak'ı 22 bin 611 tonla İran ve 19 bin 306 tonla Suriye takip etti.