Vergi kaçıranları ihbar edenlere 14,8 milyon lira ödül verildi

Kayıt dışı ekonomi, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin önemli bir problemi olduğu kadar, son zamanlarda gelişmiş ülke ekonomilerinin de takibinde ve mücadele edilen bir alan olarak ortaya çıkıyor.

Kayıt dışı ekonominin azaltılması, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunuyor.

Kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinde başarılı olabilmek için kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ile toplumun tüm kesimlerinin desteği, tüm kurum ve kuruluşların etkin bir şekilde işbirliği içinde olması önem taşıyor. Bu kapsamda, söz konusu kayıt dışı faaliyetleri yürütenlerin tespit edilmesine sorumluluk sahibi vatandaşlar da ihbarlarıyla destek oluyor.

Aynı zamanda gerçek ihbarları yapanlar da destekleniyor.

Geçen yıl 176 kişi ihbarda bulundu

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 176 oldu.

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin belirli bir oranında ödeme yapılırken, geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara ödenen ikramiye 14 milyon 832 bin 566 lira oldu.

Son 5 yılda 63 milyon 543 bin 559 lira ikramiye ödendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının ödediği ikramiye tutarı 2019'da 411 muhbire 12 milyon 300 bin 472 lira olurken, 2020'de 249 kişi 12 milyon 345 bin 691 lira, 2021'de 253 kişi 11 milyon 674 bin 279 lira, 2022'de 251 kişi 12 milyon 390 bin 551 lira ihbar ikramiyesi aldı.

Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden 1340 kişiye toplamda 63 milyon 543 bin 559 liralık ikramiye ödendi.