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Ekonomi
TRT Haber 03.05.2024 11:02

Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz" dedi.

Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün açıklanan nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti. Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor.

"Enflasyon keskin bir şekilde düşmeye başlayacak"

Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek. 

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Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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