Çamlıhemşin'de geçen hafta etkili olan yağış sonucu birçok sokak ve cadde karla kaplandı, ilçede kar kalınlığı yer yer 50 santimetrenin üzerine çıktı.

Belediye, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken 2 kepçe operatörünün COVID-19'a yakalanması çalışmalarda aksamaya yol açtı.

''Operatörlük belgem var''

Çalışmalara, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Haşimoğlu destek verdi. Kepçenin direksiyonuna geçen Haşimoğlu, karlı yolları temizledi.

Haşimoğlu, bu yıl ilçede çok kar yağdığını söyleyerek, "Her hafta hemen hemen kar mücadelesi yaptık. İki operatörüm de COVID-19'dan dolayı rahatsızlandı. Hafta sonu ilçemizde kar yağışı oldu. Ben de bir operatör arkadaşımla beraber mahalle yollarını açtım. Operatörlük belgem var. Zaman zaman ben de üzerime düşeni yapıyorum" dedi.