Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı

Aksaray’da Kadınlar Futbol 3'üncü Lig 7'nci Grup 10’uncu haftasında Tuz Gölüspor ile Mezitli Mercanlar maçı Tuz Gölüspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Tuz Gölüspor, 24’üncü dakikada Gizem Ağıl'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Tuz Gölüspor, 90 2'nci dakikada Emine Uygun’un golü ile maçı 2-0 kazandı. 26 puanla liderliği meşale ile kutlayan Tuz Gölüsporlu oyuncularla Mezitli Mercanlar oyuncuları arasında maç sonu kavga çıktı.

Çevik Kuvvet, sahaya girerek futbolcuları ayırdı. Daha sonra futbolcular soyunma odasına yönlendirildi. Kavga sonrası Tuz Gölüspor’dan 6; Mezitli Mercanlar’dan ise 1 oyuncu yaralandı. Her iki takımdan yaralanan futbolcular hastaneye gidip darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre maç içerisinde kasıtlı fauller ve sözlü sataşmalar yaşandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise kavga çıktı.

Polis kameralarındaki görüntülerin incelenmesi sonucu Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 6222'den soruşturma başlatıldı.

Aksaray il Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü tarafından görüntüler büyük titizlikle incelenirken kulüpler de uyarıldı.