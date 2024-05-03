Çok Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.05.2024 11:44

Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma açıldı

Van'da karla mücadele ekipleri, 22 Aralık'tan bu yana kar nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunu günlerce süren çalışma sonucu ulaşıma açmayı başardı.

Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma açıldı

Çığ tehlikesi nedeniyle 22 Aralık'tan bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda biriken kar yığınının temizlenmesi için bölgenin zorlu coğrafyasında çalışma yürütüldü.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 42 kilometrelik yolu kardan temizleyerek ulaşımı sağladı.

Özellikle çığ yataklarında, kar kalınlığının 7-8 metreyi bulduğu kısımlarda güçlükle ilerleyen ekipler, yol genişletme ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

İlçe sakinleri de ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü yolu kullanarak Van'a gelmeye başladı.

Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığla yaklaşık 20 metre sürüklenen yolcu minibüsü de karların erimesiyle ortaya çıktı.

Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma açıldı

Vatandaşlardan Cüneyit Burta, uzun bir sürenin ardından yolun açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Devlet yetkililerine teşekkür eden Burta, "Bugün sırf yolun açılmasının mutluluğuyla zirveye çıkmak istedik. İnşallah yakın zamanda buraya kalıcı bir çözüm bulunur. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Vatandaşlardan Affan Orhan da yolun kapalı olduğu sürede Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yolu kullandıklarını söyledi.

Alternatif yolun da zorlu geçtiğini dile getiren Orhan, "İlçe yoluna yapılacak 5 kilometrelik kar tüneli ile bu sorunun büyük oranda çözülebilir. Devlet büyüklerimizden ve yetkililerden destek bekliyoruz. Yolumuzun yeniden ulaşıma açılmasının mutluluğunu taşıyoruz. Büyük emek verilerek yolumuz açıldı. Bu süreçte desteği olan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

ETİKETLER
Van Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Yeni Zigana Tüneli'nden bir yılda 1 milyon 770 bin araç geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:15
SpaceX, uzaya 23 Starlink ve 2 gözlem uydusu fırlattı
13:14
Sadece ABD'de 2 bin 200 kişinin gözaltına alındığı Filistin'e destek gösterileri dünya çapında yayılıyor
13:15
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Askerlerimize saldırılarını büyük ölçüde durdurdular
13:11
Hamas: Türkiye’nin soykırım davasıyla ilgili kararı Filistin halkı için son derece önemli
13:10
İş dünyasından İsrail ile ticaretin durdurulmasına destek
12:51
İzmir'de Bizans dönemine ait 33 sikke ve 17 obje ele geçirildi
Kar nedeniyle günlerdir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolu açıldı
Kar nedeniyle günlerdir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolu açıldı
FOTO FOKUS
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ