Yeni Zigana Tüneli'nden bir yılda 1 milyon 770 bin araç geçti

Zigana Dağı'nın eteğinde 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Mayıs 2023'te ulaşıma açıldı.

Tünel sayesinde 8 kilometre kısalan güzergahta seyahat süresi düştü. Seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldı.

Uluslararası Yol Federasyonu 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında "yapım metodolojisi" kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görülen tünel, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin viraj ve rampaların yanı sıra dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldırarak sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa edildiğini söyledi.

Tünelin, Trabzon-Aşkale Yolu'nun 44'üncü kilometresindeki Maçka-Başarköy mevkisinde 1015 metre kotunda başladığını belirten Uraloğlu, "1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğim ile tırmanmakta, yüzde 0,85 eğimle inerek 67'nci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na 1212 metre kotunda köprülü kavşak ile bağlanmaktadır." dedi.

Uraloğlu, 14,5 kilometrelik çift tüpten oluşan tünelin uzunluğunun bağlantı yollarıyla 15,1 kilometreye ulaştığını ifade ederek, "Zigana Tüneli havalandırma sistemleri, kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan dikey şaft yapıları ile teşkil edilmiştir. Proje kapsamında her bir istasyonda bir adet temiz, bir adet kirli hava olmak üzere 2 istasyonda toplam 4 adet havalandırma şaft yapısı bulunmaktadır." diye konuştu.

"Mevcut güzergahtaki 90 viraj ortadan kaldırıldı"

Yeni Zigana Tüneli'nin inşasıyla 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunun 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Projenin tamamlanarak hizmete açılmasıyla, Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve birinci tünelde 1825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1212 metreye inmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, mevcut güzergahtaki 90 virajın da ortadan kaldırıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirilmiştir. Güzergah 8 kilometre kısaltılmış, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaltılmıştır. Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışı tesis edilmiştir. Zigana Tüneli sayesinde bir yılda zamandan 152 milyon lira, akaryakıttan da 210 milyon lira olmak üzere 362 milyon lira tasarruf sağlandı. Karbon salınımı da 15 bin ton azaldı."

"Proje, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir"

Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin virajlar ve rampalarla birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin de ortadan kaldırıldığını anlatan Uraloğlu, "Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlandı, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunuldu." dedi.

Uraloğlu, Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapım, tasarım ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığının altını çizerek, "Proje, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir. Zigana Tüneli, ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tünelidir. Zigana Tüneli'nden hizmete sunulduğu 3 Mayıs 2023'ten bugüne kadar 1 milyon 770 bin araç geçiş yaptı." diye konuştu.