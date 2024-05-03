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Türkiye
İHA 03.05.2024 10:57

Hakkari'de mayıs ayında karla mücadele sürüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Doski Vadisi’nde mayıs ayına rağmen karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de mayıs ayında karla mücadele sürüyor
[Fotograf: İHA]

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi’nde yer alan Varkevik Üs Bölgesi yolunda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Kar kütlerine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

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