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Türkiye
DHA 03.05.2024 11:58

Polis, 'dur' ihtarına uymayan motosikleti çarparak durdurdu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekipleri, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelileri motosiklete çarparak yakaladı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, polis ekipleri üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi. Ancak şüpheliler, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında polis aracı, şüphelilerin motosikletine çarptı.

Çarpmanın ardından yere düşen şüpheliler, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, kask takmadıkları için kaçtıklarını öne sürdü. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Bu olayın anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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