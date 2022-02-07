Çallı Mahallesi 1025 Sokak'taki evin önüne gelen Abdulkadir K., boşanma aşamasında olduğu eşi Büşra Kargılı ile kayınvalidesi Selda Ormantepe’yi pompalı tüfekle 3 el ateş ederek yaraladı.

Kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Büşra Kargılı olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, elinde ve yüzünde saçma yaraları olan annesi Selda Ormantepe’de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası firar eden Abdulkadir K., ilçedeki Keçeli Mezarlığı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.