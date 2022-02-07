Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, Boğaz hattındaki ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.
Etiketler: Deniz Otobüsü Çanakkale Fırtına
Sıradaki Haber
Adıyaman'da 1176 ev karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz