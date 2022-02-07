Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binanın önünde park halinde duran B.T.'ye ait pikap, freni boşalarak çocuk parkındaki kameriyeye çarptı.

Bu sırada kameriyede oturan ve kimlikleri öğrenilemeyen bir kadın ile çocuk yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.