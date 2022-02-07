Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan araç çocuk parkına daldı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de freni boşalan park halindeki araç, çocuk parkındaki kameriyeye çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binanın önünde park halinde duran B.T.'ye ait pikap, freni boşalarak çocuk parkındaki kameriyeye çarptı.
Bu sırada kameriyede oturan ve kimlikleri öğrenilemeyen bir kadın ile çocuk yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Kayseri Trafik Trafik Kazası
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