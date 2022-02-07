İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 31 Ocak-6 Şubat'ta, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere operasyon gerçekleştirdi. 129 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda 23 kilo 750 gram esrar, 136 gram eroin, 1 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu, 1341 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 12 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.