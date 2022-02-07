Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklu
Adana'da, uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 129 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 31 Ocak-6 Şubat'ta, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere operasyon gerçekleştirdi. 129 zanlı gözaltına alındı.
Aramalarda 23 kilo 750 gram esrar, 136 gram eroin, 1 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu, 1341 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 12 bin lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Adana
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