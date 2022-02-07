Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Lastik bottaki 25 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuşadası açıklarında ise can salı içerisinde bir grubun yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Ekipler, araçla ulaşımın olmadığı karaya kendi imkanlarıyla çıkan 9 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında oldukları belirlenen yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.