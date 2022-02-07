Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 21:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak'ta bir haftada kaçakçılık ve asayiş suçundan 62 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Son bir haftada yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında kent genelinde kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 31 kilo 125, 37 gram eroin, 17,48 gram afyon sakızı, 1,67 gram metamfetamin, 15 bin 590 paket kaçak sigara, 19 adet kaçak cep telefonu, 9 adet emtia, 1 adet sahte dolar ve 2 adet sahte belge ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda 49’u kaçakçılık, 11’i asayiş suçlarından, 1'i terör ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 62 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Şırnak Kaçakçılık Terör Örgütü Uyuşturucu Dolar
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