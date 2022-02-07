Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 21:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fünye ile patlatılan şüpheli valizden kıyafet çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Karabük'te durağın yanına bırakılan valiz paniğe sebep oldu. Fünye ile patlatılan valizin içinden kıyafet çıktı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki otobüs durağına bırakılan valizi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri tedbir amaçlı yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp, çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen bomba uzmanı, fünye ile valizi patlattı. Şüpheli valizin içinden kıyafet çıktı.
Polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmanın ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Karabük
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