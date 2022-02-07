Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ameliyat yaparken beyin kanaması geçirdi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İzmir’de, ameliyat yaptığı esnada beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Torbalı Devlet Hastanesi’nde görevli Op. Dr. Emrullah Hekimsoy, ameliyat yaptığı esnada fenalaştı.
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hekimsoy’a ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan doktorun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Etiketler: Sağlık Çalışanları İzmir
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