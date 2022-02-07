Turizmcileri sevindiren açıklama, İzmir Deniz Ticaret Odası'ndan geldi.

Yunanistan, 7 Şubat itibarıyla deniz hudut kapılarındaki kısıtlamaları kaldırdı.

Yunanistan'a ait adalar ile Türkiye kıyıları arasında feribot seferleri ve yatlara yönelik kısıtlamalara son verildi.

Söz konusu deniz turizmi araçları ile seyahat edenlere yönelik sağlık uygulamalarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Feribot seferlerine "koronavirüs" engeli

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Mart 2020'den bu yana Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı feribot seferleri yapılamıyordu.

Kısıtlamalar öncesi İzmir, Muğla ve Balıkesir'de gümrük kapısı olan turistik ilçelerle Yunanistan'a ait adalar arasındaki karşılıklı feribot seferleriyle yılda yaklaşık 1 milyon yolcu taşınıyordu.