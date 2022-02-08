Osmangazi ilçesinde bir çay ocağında garson olarak çalışan Bayram Kaş, bir müşterinin cüzdan unuttuğunu fark etti.

Cüzdanı açan Kaş, içerisinde 10 bin TL olan cüzdanı sahibine teslim etmek için polise haber verdi.

Sosyal medyada ilan verdi

Aynı zamanda sosyal medyadan da paylaşım yapan Kaş, paranın sahibine ulaşmaya çalıştı.

Paylaşımı gören kişi, parayı kaybeden arkadaşını arayarak haber verdi. Çay ocağına giden Salih Babaç, Kaş'tan parayı teslim aldı.

"Böyle genç arkadaşlara bu vatanın ihtiyacı var"

Telefon gelince masadan aceleyle kalktığını söyleyen Salih Babaç, "İş görüşmesi için her zaman geldiğimiz çay ocağına geldik. Aracımı bir deponun önüne park etmişim. Telefonum çaldı, aracımı çekmemi istediler. Ben de apar topar kalktım. Cüzdanımı burada unutmuşum, kaybettiğimin de farkında değildim. Bir arkadaşım aradı, cüzdanımın çay ocağında olduğunu söyledi. Arkadaşlar sağ olsun, sosyal medyadan ulaşmaya çalışmış bana. Geldim, cüzdanımı aldım. Çok mutlu oldum. Maddiyattan çok manevi olarak çok mutluyum. Böyle genç arkadaşlara bu vatanın ihtiyacı var. Esnafım, bu yüzden cebimde yüklü nakit para oluyor. Bulamasaydım işlerim bir hafta aksayacaktı" dedi.

"Sosyal medyadan paranın sahibini bulduk"

Çay ocağında çalışan Bayram Kaş ise şunları söyledi:

"Ağabeyler kahvaltıya geldi. Kahvaltıdan sonra telefonları çaldı, kalkıp gittiler. Masayı temizlerken cüzdanı buldum. Cüzdandan sadece kimliğini çıkarttım. Daha sonra sosyal medya ve emniyet üzerinden ulaşmaya çalıştım. Sosyal medyadan sahibini bulduk. Ortak arkadaşlarımızdan dolayı. Ağabey mutlu oldu parayı bulunca."