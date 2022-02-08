Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kaçak 1175 elektronik sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Havalimanı'nda bir yolcunun valizlerinde gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi.
Kayseri'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma başlattı.
Kayseri Havalimanı'nda yapılan operasyonda, bir yolcunun 3 valizinde yurda kaçak yollardan sokmaya çalıştığı 1175 elektronik sigara bulundu.
Elektronik sigaralara el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Elektronik Kelepçe Kaçakçılık Kayseri Sigara Tütün
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