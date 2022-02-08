İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele ekipleri bir şebeke üyelerinin banka hesaplarına ATM'ler üzerinden sahte 100 bin 300 dolar yatırdığını ve karşılığında Türk lirası çekerek haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

4 Ocak'ta İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişinin tamamı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.