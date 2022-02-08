Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
ATM'lere sahte dolar yatıran 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
İstanbul'da banka ATM'lerine sahte dolar yatıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele ekipleri bir şebeke üyelerinin banka hesaplarına ATM'ler üzerinden sahte 100 bin 300 dolar yatırdığını ve karşılığında Türk lirası çekerek haksız kazanç elde ettiğini belirledi.
4 Ocak'ta İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişinin tamamı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Dolandırıcılık Dolar İstanbul Sahte Para Tokat
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