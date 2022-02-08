İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde T5 tramvay hattından geçmeye çalışan henüz ismi öğrenilemeyen bir kadına tramvay çarptı. Tramvayın altında sıkışarak kadın ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerince çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, caddede ki trafikte yoğunluk oluştu.

Tramvayın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.