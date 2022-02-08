Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri gizli yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.
2 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Konya FETÖ Terörle Mücadele Terör Örgütü
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