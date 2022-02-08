Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ'cü eski polis memuru ve akademisyen tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis S.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen S.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
FETÖ'cü akademisyen tutuklandı
Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan akademisyen M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen M.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: FETÖ Yunanistan
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