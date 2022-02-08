İstanbul'un Kartal ilçesinde kavşaktan çıkan servis minibüsünün çarptığı otomobil refüje vurarak devrildi.

Kazayı motokuryeler ve çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.