Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 09:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Servis aracıyla çarpışan otomobil takla attı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da servis minibüsüyle çarpışan otomobil takla attı. Çevredekiler sürücünün yardımına koşarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Kartal ilçesinde kavşaktan çıkan servis minibüsünün çarptığı otomobil refüje vurarak devrildi.
Kazayı motokuryeler ve çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Servis Aracı Trafik Trafik Kazası
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