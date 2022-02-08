Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 08:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da yağmur etkili oluyor
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul’da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere de zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı.
Gece saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, rüzgarında etkisiyle zaman zaman şemsiye tutmakta güçlük çektiği görüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için plastik poşetleri kullandı.
Kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini hafta ortasına kadar sürdüreceği tahmin ediliyor.
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