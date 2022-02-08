Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı.

Gece saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, rüzgarında etkisiyle zaman zaman şemsiye tutmakta güçlük çektiği görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için plastik poşetleri kullandı.

Kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini hafta ortasına kadar sürdüreceği tahmin ediliyor.