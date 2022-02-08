Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 14 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi, 1000 kişilik ekiple 76 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını sürdürüyor.