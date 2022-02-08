Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların ilerleyen saatlerde yoğun kar yağışına dönüşmesinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, ''Gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun olarak perşembe akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ, tipi, buzlanma, don gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.

Kuvvetli, Yer Yer Yoğun Kar Yağışı Uyarısı!



Ulaşımda aksamalar,

Buzlanma ve don olayı,

Tipi,

Çığ riski



gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir. pic.twitter.com/c2AKqzj0YN — Sivas Valiliği (@sivasvaliligi) February 8, 2022

Öte yandan Sivas'ta kar nedeniyle 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.