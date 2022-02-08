Sivas için yoğun kar uyarısı: 23 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta yoğun kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar ulaşımda oluşabilecek aksamalar, çığ, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların ilerleyen saatlerde yoğun kar yağışına dönüşmesinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, ''Gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun olarak perşembe akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ, tipi, buzlanma, don gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.
Kuvvetli, Yer Yer Yoğun Kar Yağışı Uyarısı!— Sivas Valiliği (@sivasvaliligi) February 8, 2022
Ulaşımda aksamalar,
Buzlanma ve don olayı,
Tipi,
Çığ riski
gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir. pic.twitter.com/c2AKqzj0YN
Öte yandan Sivas'ta kar nedeniyle 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
- 10:48
- 10:48
- 10:43
- 10:47
- 10:28