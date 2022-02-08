Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaban keçisi avlayan kişiye 64 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaban keçisi avlayan kişiye 64 bin lira para cezası kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sugözü Mahallesi Çokkoz mevkisinde kaçak yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin de katıldığı kontroller sırasında, H.Ö.'ye ait araçta arama yapıldı.
Aramada, derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş yaban keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatlı çift kırma av tüfeği ele geçirildi.
H.Ö.'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan 64 bin lira ceza uygulandı.
Etiketler: Antalya Kaçak Avcılık
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