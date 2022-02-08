Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün ve yarın yapılması planlanan Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yapılacak Bodrum-Datça ile yarın gerçekleştirilecek Datça-Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Muğla Deniz Otobüsü Ulaşım
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