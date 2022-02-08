Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
114,9 kilogram uyuşturucuyu "THOR" buldu
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın İpekyolu ilçesinde, bir araçta narkotik dedektör köpeği "THOR" ile arama yapıldığı belirtildi.
Aramada, araca gizlenmiş 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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