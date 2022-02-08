Önce telefon numarasına ulaşıyor, sonra haciz tehdidiyle para istiyorlar... Son günlerde dolandırıcılar, 'hukuk bürosu' adı altında 'icra takibi' mesajları göndererek insanları kandırmaya çalışıyor.

Hukuk bürolarının isimlerini kullanarak borcunuzun olduğunu ve ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacağına dair mesajlar atıyorlar.

Uzman isimler vatandaşların bu konularda dikkat etmesi gerketiğini vurguluyor.

İcra tehdidiyle ücret talep ediyorlar

Avukat Emel Özbek, "Kendisini avukat olarak tanıtıp borcunuzun olduğunu söyleyen icra takibi başlatacağını ileten kişilere itibar etmeyin çünkü bir avukat işlemlerini resmi olarak yapar" diyor.

Peki bir kişinin borcu olsa bile hukukçular böyle bir mesaj atar mı?

Özbek, "Bir kişiyi ısrarla arayıp borcunuz var ödeyin yoksa hacze geleceğiz demenin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğunu bilir bu nedenle sizi kendisini avukat olarak tanıtan kişilere itibar etmemenizi öneriyoruz" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar bu tür mesajları alanların, suç duyurusunda bulunmalarını tavsiye ediyor.

Haber: Mehmet Kılıç