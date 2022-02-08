Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da okul bahçesine kamyon düştü
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde rampada kayan kamyon okul bahçesine düştü. Sürücünün yaralandığı kaza sonrası okulda eğitime ara verildi.
Ordu'da Uğur Duman yönetimindeki çakıl yüklü kamyon, rampada duramayarak yol kenarındaki elektrik panosuna çarptıktan sonra Gazi İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesine düştü.
Dorse üzerine dikili halde duran kamyon, park halindeki motosiklete de zarar verdi.
Öğrenci ve öğretmenlerin derste olduğu sırada meydana gelen kazada sürücü Duman yaralandı.
Duman 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından okulda eğitime bugün ara verildi.
Etiketler: Eğitim Ordu Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:51
- 12:44
- 12:41
- 12:34
- 12:37
Sıradaki Haber
İş yerine giren hırsız not bıraktı: Hakkını helal et abilerin gülü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz