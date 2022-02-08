Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karlı dağlarda aç kalan yaban keçilerine yem bırakıldı
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ile birlikte dağlık alanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban keçileri için doğaya yem bıraktı. Yaban keçilerinin bırakılan yemleri yediği anlar dron ile görüntülendi.
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Uluğbaba bölgesinde kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem bırakmak için seferber oldu.
Yemleri sırtlarında taşıdılar
Keçilere yem bırakabilmek için iş makinalarıyla yolları açan ekipler, sırtlarında kilometrelerce taşıdıkları yemleri doğaya bıraktı.
Bölgedeki 7 avlağa kuru ot, yonca, besi yemi ve kırık buğday bırakan ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı.
Sürüler halinde gezinerek yiyecek arayan yaban keçilerinin bırakılan yemleri yediği anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: Adıyaman Kar Yağışı Milli Parklar
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