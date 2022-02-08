Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Uluğbaba bölgesinde kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem bırakmak için seferber oldu.

Yemleri sırtlarında taşıdılar

Keçilere yem bırakabilmek için iş makinalarıyla yolları açan ekipler, sırtlarında kilometrelerce taşıdıkları yemleri doğaya bıraktı.

Bölgedeki 7 avlağa kuru ot, yonca, besi yemi ve kırık buğday bırakan ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı.

Sürüler halinde gezinerek yiyecek arayan yaban keçilerinin bırakılan yemleri yediği anlar kameraya yansıdı.