Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lüks otomobillerin konsollarını çalan 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'un farklı ilçelerinde, 19 lüks otomobilin multimedya konsolunu çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenler, Sultangazi, Başakşehir, Küçükçekmece, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Avcılar ilçelerinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, 6 şüphelinin farklı tarihlerde 19 ayrı lüks otomobilin multimedya konsollarını çaldığı tespit edildi.
Ekipler, Esenler ve Başakşehir'de yapılan iki ayrı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, diğerleri adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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