Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenler, Sultangazi, Başakşehir, Küçükçekmece, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Avcılar ilçelerinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 6 şüphelinin farklı tarihlerde 19 ayrı lüks otomobilin multimedya konsollarını çaldığı tespit edildi.

Ekipler, Esenler ve Başakşehir'de yapılan iki ayrı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, diğerleri adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.