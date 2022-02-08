Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da düzensiz göçmenlerin barındığı yapılar yıkıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'da yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanıldığı tespit edilen 6 metruk yapı yıkıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Polis ekipleri, kentin farklı mahallelerinde düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen 6 metruk yapı tespit etti.
Boş olan yapılar, polis nezaretinde belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
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