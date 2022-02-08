Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında halen görevde bulunan infaz koruma memurlarının da yer aldığı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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