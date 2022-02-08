Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da okul kantininde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir lisenin kantininde yangın çıktı. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Çankaya ilçesinde bulunan Öğretmen Necla Kızılbağ Andolu Lisesi’nin kantininde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrencilerin tahliye edilip güvenli noktalara alınmasıyla birlikte çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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