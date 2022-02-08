Kastamonu'nun Karadeniz sahil kesiminde şiddetli fırtına etkili oluyor. Zaman zaman etkisini artıran fırtına sebebiyle sahilde tahribat oluştu.

Çatalzeytin ilçesinde sahilde şiddetli fırtına sebebiyle kaldırımın yarısı koparak denize karıştı. Kaldırımla birlikte alanda bulunan çocuk oyun parkı da denize sürüklendi.

Yollarda ve kafelerin olduğu alanda da yer yer göçükler meydana geldi.

Belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.