Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da fırtına nedeniyle kaldırım çöktü
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dev dalgalara dayanamayan istinat duvarı ile kaldırım çöktü.
Kastamonu'nun Karadeniz sahil kesiminde şiddetli fırtına etkili oluyor. Zaman zaman etkisini artıran fırtına sebebiyle sahilde tahribat oluştu.
Çatalzeytin ilçesinde sahilde şiddetli fırtına sebebiyle kaldırımın yarısı koparak denize karıştı. Kaldırımla birlikte alanda bulunan çocuk oyun parkı da denize sürüklendi.
Yollarda ve kafelerin olduğu alanda da yer yer göçükler meydana geldi.
Belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
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