Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesi, TRT ortak yapımıyla ilk kez sinemaya taşındı.

Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar’ın yönetmenliğini yaptığı filmin çekimleri 7 hafta sürdü. İstanbul ve Konya'da tarihi hanlar, bedestenler, külliyeler ve 1700 yıllık Aya Elenia kilisesi gibi Roma dönemine ait kiliseler kullanıldı.

11 Şubat'ta vizyona girecek

11 Şubat'ta vizyona girecek "Malazgirt 1071 filminde, Selçuklu Hakanı Alparslan'ı Cengiz Coşkun canlandırdı. Filmde Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran gibi deneyimli oyuncular da yer aldı.

Filmde yer almaktan çok büyük bir heyecan ve gurur duyduğunu dile getiren Coşkun, filmi herkesin izlemesini ve Alparslan'ın tekrar hatırlamasını tavsiye etti.

Coşkun, çekimler sırasında yaşananları şöyle anlattı:

"Filmin açılış sahnesinde oyuncu arkadaşımla karşılıklı bir aksiyon sahnemiz vardı. Elinden kılıcı kaçırdı, yanlış bir hamle yaptı. Kılıç benim zırhımı deldi, kaburgamnı tam üzerine saplandı ucu. Onun dışında herhangi bir aksaklık olmadı, gayet güzel, keyifli geçti."