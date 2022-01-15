TRT Ortak Yapımları, salgınla durgun bir döneme giren sinema sektörünü canlandırdı.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi,, ilk haftasında yarım milyon izleyici oranıyla büyük başarı yakaladı.

TRT ortak yapımı film, salgın sürecinde en çok izlenen Türk filmi oldu

TRT ortak yapımı “Kesişme, İyi Ki Varsın Eren”, iki haftada 800 bini aşkın kişiye ulaştı ve salgın döneminde en büyük gişeyi yapan Türk filmi oldu.

Gerçek olaylardan uyarlanan film, 2 kahramanımızın aziz hatırasını beyaz perdeye taşıyor.

15 yaşında şehit olan Eren Bülbül ile şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hikayesi, binin üzerinde sinema salonunda aynı anda vizyona girdi.

"Kesişme: İyi Ki Varsın Eren" filmi 1 Ocak’ta Eren Bülbül'ün doğum gününde vizyona girdiğinden beri Karadeniz’de büyük ilgi görüyor.

Film, Karadeniz Bölgesi'nde kapalı gişe oynuyor.

'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas'ı 1 haftada 250 bini aşkın kişi izledi

7 Ocak’ta vizyona giren bir diğer TRT Ortak Yapımı “Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas” da benzer bir başarıya imza attı.

TRT Çocuk’un sevilen kahramanı Aslan’ın yeni macerası vizyona girdiği bir hafta içerisinde 250 bini aşkın kişiye ulaşarak salgın döneminde en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu.

Yılın en havalı macerası sloganıyla çocuklarla buluşan film, teknolojiyi sevdirmeyi hedefliyor.

Filmde Aslan, TUSAŞ’ın yerli üretimi yeni nesil temel eğitim uçağı ‘HÜRKUŞ’ ile kayıp elmasın peşine düşüyor.

