Korkuteli'nin Taşkesiği köyündeki bir mermer işletme sahasından blok halinde çıkarılan taş, işlenmek üzere Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya getirildi.

Kesilen ve plaka haline getirilen mermer yüzeyinde değişik figürler gören işçiler, durumu fabrika yetkililerine bildirdi.

Mermer önce Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'ne gönderildi. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu tarafından yapılan incelemede, bu figürlerin 195 milyon yıl önce denizel ortamda yaşamış ve nesli tükenmiş midye benzeri megalodon kalıntıları tarafından oluşturulduğu tespit edildi.

Mermer şimdilik fabrikada sergileniyor

Mermer ocağında ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade eden fabrika ihracat uzmanı Yağmur Eren, mermerin varlığından haberdar olanların görmeye geldiklerini söyledi:

"Mermeri şimdilik burada sergiliyoruz, müzeden bir talep geldi ama değerlendirme aşamasındayız. Kültür mirası, herkesin de görmesini isteriz."

"Megalodon fosillerinin şekli insan kalbine benzer"

SDÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu da mermer plakasının, yansıttığı minerolojik ve petrografik özelliklere göre, taşın dolomitik kireçtaşından yapılı olduğunu belirtti.

Yağmurlu, kireçtaşında 195 milyon yıl öncesine ait kalıntılara rastlanıldığını dile getirdi:

"Plakayı oluşturan dolomitik kireçtaşları üzerinde Jurassic dönemde sığ denizel ortamda yaşamış kalın kabuklu megalodon fosillerine ait kalıntılar yaygın olarak görüldü. Megalodon, 195 milyon yıl önce yaşamış midye benzeri kalın ve çift kavkılı nesli tükenmiş bir canlıdır. Günümüze dek ulaşan bozulmamış megalodon fosillerinin şekli insan kalbine benzer. Kalıntılar bazı kesimlerde yoğunlaşmış durumda. Mermer plaka üzerindeki figürler tümüyle doğal oluşumlu, Jurassic dönemde denizel ortamlarda yaşamış megalodon fosillerine ait kabuk kalıntıları tarafından meydana getirilmiş."

Yağmurlu, kaya içinde yer alan kalıntıların çökelme sırasında meydana gelen doğal jeolojik olaylara bağlı olarak parçalanması, biçim değiştirmesi ve dizilmesi sonucunda, plaka üzerindeki figürleri oluşturduğunu anlattı.